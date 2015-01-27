Геращенко: ПАСЕ не должна возвращать полномочия российской делегации

"Мы считаем, что в случае, если ПАСЕ вернет полномочия российской делегации и тем самым вернет ее в зал, она потеряет свою репутацию”, - заявила она собственному корреспонденту УНИАН по телефону из Страсбурга, где проходит зимняя сессия ПАСЕ, в ходе которой обсуждался вопрос гуманитарной ситуации на востоке Украины.

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По результатам обсуждения было принято соответствующую резолюцию. Вопрос относительно полномочий российской делегации будет рассматриваться в среду.

Именно поэтому, подчеркнула Геращенко, для украинской делегации во время сегодняшнего обсуждения было важно донести свою позицию.

"Эти дебаты были чрезвычайно важными, чтобы донести правдивую информацию о ситуации на востоке перед ключевым для нынешней сессии ПАСЕ днем, когда состоятся дебаты о восстановлении полномочий российской делегации", - подчеркнула политик.

Геращенко сообщила, что все поправки, которые были предложены украинской стороной к резолюции по гуманитарной ситуации в Украине, нашли поддержку в зале.

"Они касались того, чтобы ПАСЕ выразила более жесткую оценку относительно ответственности России за ухудшения гуманитарной ситуации на востоке и необходимости способствовать решению проблем переселенцев. Для нас это важно. Также была поддержана поправка, в которой содержится требование немедленно освободить Надежду Савченко, которая является членом украинской делегации ПАСЕ и другая поправка, в которой требуется освободить не только Савченко, но и других украинских граждан, которые нелегально находятся в российских тюрьмах”, - детализировала она.

При этом депутат обратила внимание на то, что спикер Госдумы Нарышкин и другие одиозные депутаты, на которых лежит ответственность за эскалацию конфликта на Донбассе, и которые попали под санкции ЕС в отношении запрета на путешествия, стали членами делегации ПАСЕ и, пользуясь дипломатическим иммунитетом, путешествуют "ненавистной им Европой".

"Надежда Савченко, которая получила этот иммунитет, до сих пор находится в тюрьме", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, ситуация в ПАСЕ "непростая".

"Российская делегация использует все рычаги влияния, в том числе, в ПАСЕ - откровенное лоббирование, жесткую геббельсовскую пропаганду, не исключено, и другие схемы российской политики. Именно поэтому для нас было важно донести правду о ситуации на востоке для того, чтобы изменить позицию политических групп, которые сегодня колеблются и пытаются призвать к диалогу со страной-агрессором. Позиция украинской делегации очень жесткая”, - подчеркнула политик.

При этом Геращенко отметила, что представители всех политических сил, несмотря на различные оценки ситуации на востоке, заняли одинаковую позицию относительно того, что санкции против России "должны быть только более жесткими, что их нельзя ослаблять и нельзя обновлять в полной мере права российской делегации до тех пор, пока не будут выполняться Минские соглашения, и пока РФ не перестанет спонсировать терроризм на востоке Украины”.