90% эфира всеукраинских телеканалов и 80% региональных должно быть украиноязычным - Княжицкий

Такие квоты на телевидении предусмотренные законопроектом относительно функционирования украинского языка.

Законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д) предусматривает, что 90% эфира на всеукраинских телеканалах и 80% на региональных должно быть на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий сказал во время круглого стола в УНИАН относительно языковых квот на телевидении.

По словам Княжицкого, "в этом законе мы вводим норму, предусматривающую, и сейчас мы это обсуждаем, что 90% вещания на общенациональных каналах должно быть на украинском и 80% вещания на региональных каналах должно быть на украинском".

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку. Такие действия будут наказываться штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

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Председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Княжицкий заявил, что из текста законопроекта исключены нормы, которыми предполагалось существование языковых инспекторов.

По словам Княжицкого, в проекте остается норма о существовании уполномоченного по защите государственного языка - юридического лица, имеющего печать с изображением Государственного герба Украины и с указанием своего наименования, самостоятельный баланс и счета в органах Государственного казначейства Украины, и именно уполномоченный будет контролировать выполнение закона.

Проектом закона регулируется порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, и действие его не распространяется на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

Согласно законопроекту, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства.

Законопроектом предусмотрено, что лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Определен круг лиц, которые обязаны свободно владеть государственным языком, в частности это высшие должностные лица, депутаты, работники дипломатической службы, судьи, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений.

Законопроектом определено, что языком судопроизводства, Вооруженных сил Украины и других военных формирований, органов правопорядка в Украине является государственный язык.

Предусмотрено, что применение государственного языка в учебно-воспитательном и образовательном процессах во всех учебных заведениях является обязательным.

Согласно законопроекту, печатные средства массовой информации в Украине издаются на государственном языке. При этом допускается издание печатных СМИ в двух или более языковых версиях, одна из которых - на государственном языке. Все языковые версии должны предоставляться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Компьютерная программа по пользовательским интерфейсом, который реализуется в Украине, должна иметь полноценный пользовательский интерфейс на государственном языке и/или официальных языках Европейского Союза.

Согласно законопроекту, обработку и утверждение стандартов украинского языка как государственного осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Определены полномочия комиссии. Возглавляет комиссию председатель, которого избирают члены комиссии из своего состава. Председателя избирают тайным голосованием сроком на три года с правом повторного избрания в пределах срока его полномочий.

Предлагается внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Ими предусмотрено, что нарушение законодательства о применении государственного языка в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, электронных информационных систем, информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, технической и проектной документации, рекламы, здравоохранения, юридических услуг, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на телевидении и радиовещании - наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 600 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение требований законодательства о применении государственного языка печатными СМИ будет наказываться наложением штрафа на должностных лиц в размере от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

За нарушения в применении государственного языка при предоставлении информации о товарах и услугах субъектами хозяйствования всех форм собственности предусмотрено наложение штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов.