У Порошенко заявили, что Объединительный собор может длиться несколько дней

В повестке дня собора собственное создание объединенной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля.

Директор Института стратегических исследований, советник президента Украины Ростислав Павленко не исключает, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви, может длиться несколько суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Администрации президента Украины.

«Как уже известно, Святейший Вселенский патриарх Варфоломей сообщил президенту о том, что им отправлены приглашения иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата относительно их участия в Объединительном соборе. Каждый из них может взять на собор одного клирика и одного монаха или мирянина. В повестке дня: создание объединенной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля, который из рук Варфоломея получает томос об автокефалии», - отметил Павленко.

По его словам, на сегодняшний день неизвестно, сколько времени продлится собор. «Это могут быть несколько часов, а могут - и несколько суток. Есть оптимистический сценарий, и я очень надеюсь именно на него», - подчеркнул Павленко.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря в Софийском соборе в Киеве.