О признании оккупации Крыма не может быть и речи - глава МИД Австрии

Карин Кнайсль заявила, что ОБСЕ не смогла использовать весь свой потенциал для предотвращения конфликтов.

Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Республики Австрия Карин Кнайсль призвала страны-члены ОБСЕ искать компромиссные решения, но подчеркнула, что о признании оккупации Крыма Россией не может быть и речи.

Об этом Кнайсль сказала на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое транслируется на сайте организации.

"Последний опасный инцидент в Керченском проливе четко демонстрирует, что ситуация чрезвычайно серьезная", - заявила Кнайсль.

"ОБСЕ является организацией, которая предлагает принципы и механизмы для предотвращения конфликтов. К сожалению, нам не удалось успешно использовать весь потенциал", - добавила она.

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По убеждению Кнайсль, нарушение фундаментальных принципов Хельсинкского заключительного акта, игнорирование Парижской хартии, а также ситуация вокруг Украины, конфликт в Нагорном Карабахе и захват Россией Южной Осетии и Абхазии свидетельствует об усилении недоверия между странами-членами ОБСЕ.

"Время идет. Мы должны остановить это опасное развитие событий и изменить курс. Однако недостаточно вести лишь диалог. Мы также должны действовать решительно, и нам нужно мужество для компромисса, потому что без этого мужества и готовности мы никогда не достигнем консенсуса", - заявила Кнайсль.

Она считает, что консенсус имеет важное значение для дипломатии.

"Компромисс не означает, что вы отказываетесь от ваших фундаментальных принципов. Например, не может быть признания аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя", - отметила Кнайсль.

Как сообщал УНИАН, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывает Россию освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и судна.