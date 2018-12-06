В Раде рассматривают законопроект о разрыве договора о дружбе с РФ (онлайн-трансляция)

Как заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, парламентарии будут рассматривать законопроект по полной процедуре.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», внесенного президентом.

Как заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, парламентарии будут рассматривать законопроект по полной процедуре.

Законопроектом предусмотрено приостановить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, совершенного 31 мая 1997 года в г.Киеве и ратифицированного Верховной Радой 14 января 1998 года.

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Также отмечается, что прекращение действия этого Договора освобождает Украину от любого обязательства по его исполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате исполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.