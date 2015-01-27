Украина предоставила иностранным дипломатам материалы расследования теракта в Мариуполе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Обстрел в Мариуполе - это шокирующий террористический акт так же, как и обстрелы под Волновахой, троллейбуса в Донецке, уничтожение Боинга-MH17. Унижение и пытки украинских воинов со стороны так называемой ДНР нарушают все цивилизованы правила обращения с военнопленными. Все эти действия поставили ДНР в один ряд с террористами ИГ, которые вчера убили гражданина Японии», - сказал Чалый.

Заместитель главы АПУ также заявил, что «если бы Минские соглашения выполнялись пророссийскими террористами и Россией, трагедии на прошлой неделе никогда бы не было».

В свою очередь Наливайченко и представители СБУ представили детали трагедии, последовательность событий, видеодоказательства, результаты разведывательных данных, перехватов радио- и телефонных разговоров лиц, которые были привлечены непосредственно к планированию, организации и проведению ракетного обстрела восточного района Мариуполя. Также были продемонстрированы видеосвидетельства одного из участников этого преступления. Все эти материалы прямо свидетельствуют о принадлежности тяжелого вооружения - ракетных систем залпового огня и персонала, который его обслуживал и осуществлял 24 января ракетный обстрел жилых массивов восточного Мариуполя, к Российской Федерации.

Читайте такжеУдар по гражданскому населению Мариуполя нанесли целенаправленно - заместитель генсека ООНМинистр иностранных дел Украины в свою очередь подчеркнул, что «это преступление важно расценивать в первую очередь в моральном измерении и классифицировать его как преступление против человечности».

Обращаясь к дипломатам, Климкин заявил: «Те, кто совершил это ужасное преступление, должны предстать перед международным уголовным в Гааге, и мы рассчитываем на Вашу поддержку» и призвал признать так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями.

Министр также представил шаги Украины на международной арене по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и подчеркнул, что Украина продолжает стоять на позиции, что существует только политическое разрешение конфликта на основе Минских договоренностей и Минского протокола, под которым поставила свою подпись, в том числе, и Российская Федерация. «Россия должна быть внутри процесса и быть частью решения проблемы», - подчеркнул он.

«С другой стороны мы не исключаем и стремимся расширить формат переговоров с привлечением США и надеемся на продолжение работы Трехсторонней контактной группы, что очень важно в обмене пленными», - подчеркнул Климкин.