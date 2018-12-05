Порошенко заявляет, что есть все предпосылки для проведения выборов в ОТГ

Президент напомнил, что внес в парламент проект изменений в закон "О правовом режиме военного положения" об обеспечении проведения местных выборов, назначенных на 23 декабря.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что есть все предпосылки для проведения выборов в объединенных территориальных громадах.

Об этом глава государства подчеркнул на Форуме местного самоуправления в Киеве, сообщает его пресс-служба.

«Есть, кстати, объективно все предпосылки для спокойного проведения выборов в объединенных территориальных громадах, так же как для подготовки к официальному старту президентских выборов», - отметил Порошенко.

Он напомнил, что 3 декабря внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О внесении изменения в статью 28 закона Украины «О правовом режиме военного положения» об обеспечении проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Президент отметил, что в этом законе говорится о том, чтобы сделать исключение и провести голосование в ряде новообразованных территориальных громад. Но, отметил он, проведение выборов возможно при тщательной отработке этого вопроса с Центральной избирательной комиссией, юридическими службами, международными партнерами Украины.

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«Ключевая позиция, что выборы должны быть свободными и вызывали доверие у людей», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что в целом по стране уже сформировано, по последним данным, 874 объединенные территориальные громады, 665 из которых получили увеличенную структуру доходной части и перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях 10 областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.

29 ноября Центральная избирательная комиссия утвердила рекомендации об отмене выборов в ОТГ в 10 областях, где введено военное положение. Речь идет о 45 первых и 7 дополнительных выборах, назначенных на 23 декабря, а также о 19 промежуточных выборах, которые должны проходить в течение ближайших недель.