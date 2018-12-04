В Германии настаивают на политическом решении ситуации с нападением России на украинские корабли
20:38, 04 декабря 2018Политика
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Министр иностранных дел ФРГ призвал Россию пропускать украинские суда в Керченском проливе и освободить захваченных моряков.
REUTERS
Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас настаивает на политическом решении ситуации с нападением российских военных на украинские суда вблизи Керченского пролива.
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Как сообщает Министерство иностранных дел Германии в Twitter, об этом Маас сообщил журналистам в Брюсселе в рамках министерского заседания НАТО.
"Мы ожидаем, что Россия не только будет пропускать суда через Керченский пролив, но также освободит задержанных украинских моряков. Единственный способ предотвратить превращение этого конфликта в серьезный кризис заключается в политическом решении", - подчеркнул Маас.
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