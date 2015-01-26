Die Zeit: В Украине умирают также европейские ценности свободы

Об этом пишет Штеффен Добберт в своей статье под названием «В Украине умирают также европейские ценности свободы», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

После того, как двое террористов забежали в редакцию Charlie Hebdo, застрелили двенадцать человек, и через несколько дней почти четыре миллиона французов и 44 главы государств и правительств во всех частях земного шара вместе выступили против нападения, мой друг из Украины вопросительно на меня взглянул.

Логично, ответил я, что при нападении в Париже речь шла о том, чтобы уничтожить что-то. То, что более важно, чем индивидуум. То, что объединяет европейское общество. То, что является настолько ценным, что миллионы людей восстали за него. Теперь речь идет о том, чтобы защитить это: нашу свободу.

Географически, центр Европы, согласно измерениям 1887 года, находится в Украине. С политической точки зрения, можно спорить о том, когда Украина будет членом ЕС, и будет ли вообще. Но так как год назад революцию на Майдане в Киеве было уже не остановить, ведущие министры иностранных дел стран Европы, во главе с Франком-Вальтером Штайнмайером, пытались помочь стране в трудный переходный период. Они чувствовали ответственность. Многие из миллионов украинцев, которые совершили революцию, стояли на улице с флагами ЕС. Они приехали изо всех частей страны и выступили за европейские ценности свободы.

Конфликт в Украине, началом которого после революции стала аннексия Крыма, и который уже примерно полгода следует называть войной, проходит по определенной схеме. Все повторяется раз за разом, как в последние пять дней.

В среду министры иностранных дел России, Франции, Германии и Украины в Берлине снова договорились о демаркационной линии. Штайнмайер говорил о «заметном прогрессе», Сергей Лавров – об отводе оружия. В четверг сепаратисты во время самых ожесточенных столкновений с августа захватили донецкий аэропорт. Автобус с мирными жителями попал под обстрел. В пятницу лидер сепаратистов Александр Захарченко объявил о дальнейшем наступлении. А в субботу артиллерия пророссийских сил продвинулась настолько, что в жилом квартале Мариуполя, города, население которого составляет 500 000 человек, взорвалось несколько ракет «Град», 27 человек погибли, в том числе двое детей.

Всякий раз, когда правительство России заявляет о дипломатических уступках или представляет мирный план, про-российские войска получают вооружение или наступают. Это схема. Так было летом, когда первые из ныне десятков белых гуманитарных конвоев из России прошли на территорию Восточной Украины без пограничного контроля. Так было и в сентябре, когда был подписан мирный договор в Минске. И так происходит сейчас.

Дезинформация на дипломатическом и медийном уровне, можно называть ее ложью, связана с передвижениями армии, и работает по плану. Это один из самых важных компонентов гибридной войны, которую Россия ведет в Украине. То, что звучит так просто, одновременно еще и очень успешно. В то время как про-российские войска захватывают территории по направлению к Крыму, европейские министры иностранных дел со своими фразами о «глубокой обеспокоенности» выстроились в бесконечный ряд. Никому не помешает, если к нему присоединится кто-то новый.

То, что примерно год назад началось с неудачной попытки посредничества между министрами иностранных дел ЕС и Виктором Януковичем, превратилось в войну, к которой многие, по-видимому, привыкли. Если в программе новостей снова рассказывают о погибших в Украине, это звучит так же, как на прошлой неделе. Ничего нового.

На самом деле, в настоящее время более 5000 человек потеряли свои жизни на Донбассе. Минское соглашение, небольшой проблеск надежды в дипломатических усилиях европейцев, после последних трех дней, по-видимому, провалилось, как и все другие попытки ЕС, прекратить войну.

Украинец, который после нападений в Париже так вопросительно на меня смотрел, очень хорошо понимал, почему объединились миллионы французов, - из-за нападения на их свободу слова. Это что-то важное, сказал он.

Затем он спросил, неужели эти европейские ценности свободы - демократия, международное право и права человека – не нужно так же или даже больше защищать и в Украине?