РФ препятствует: адвокат пленных моряков рассказал о ситуации в московском СИЗО

По словам адвоката, нет информации о следователе и о передаче материалов уголовного дела из Крыма.

Россия чинит препятствия для осуществления надлежащей защиты военнопленных украинских моряков, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении "российской границы".

Об этом УНИАН сообщил адвокат Николай Полозов.

"Текущая ситуация в СИЗО Лефортово. Утром сдал на имя начальника СИЗО заявление о допуске к подзащитному Денису Гриценко. Система работает в одностороннем режиме. Документы сдаются в окошко. Могут перезвонить и сообщить о решении, а могут не перезванивать и ответить через месяц почтой. В следственном управлении ФСБ не принимают никакие заявления от адвокатов и перенаправляют в общую приемную ФСБ на Лубянке. Сегодня я подам заявление и туда", - сказал Полозов.

Читайте такжеРоссия резко увеличила численность войск вдоль границы с Украиной и в Крыму – Порошенко

По его словам, в данный момент нет информации, кто является следователем (руководителем следственной группы) по делу, как и нет сведений о передаче материалов уголовного дела из Крыма в суд.

Также известно, что еще 27 ноября всем 24 украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ, добавил Полозов.

"Как и ожидалось, органы государственной власти и должностные лица в РФ чинят препятствия для осуществления надлежащей защиты военнопленных моряков", - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Их обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".