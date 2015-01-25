Порошенко поговорил с Меркель и Олландом про трагедию в Мариуполе

Президент Украины Петр Порошенко, Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Франсуа Олланд скоординировали дальнейшие действия для принятия более решительных шагов со стороны Евросоюза в случае отсутствия прогресса в деэскалации ситуации на Донбассе.

Об этом шла речь во время телефонных разговоров в воскресенье, сообщила президентская пресс-служба.

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«Петр Порошенко скоординировал с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом дальнейшие действия, в частности, относительно созыва заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, для принятия более решительных шагов со стороны Евросоюза в случае отсутствия прогресса в деэскалации ситуации на Донбассе», - отмечается в сообщении.

Собеседники выразили надежду, что встреча Трехсторонней контактной группы состоится до заседания Совета ЕС, которое запланировано на четверг, 29 января.

Меркель и Олланд выразили беспокойство из-за эскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях и нарушения Минских договоренностей. Они также выразили соболезнования по поводу трагедии в Мариуполе, где в результате террористической атаки со стороны так называемой "ДНР" погибло 30 гражданских, в том числе пятилетний мальчик, а 95 человек были ранены.

«Это шокирующая трагедия и преступление против человечности», - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина будет настаивать на признании «ДНР» террористической организацией, ведь все жертвы являются гражданскими, а среди разрушенных объектов - жилые дома, школы, детсад, аптека, магазины и рынки, отметили в пресс-службе.

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Глава государства также обратил внимание на соответствующие заявления лидеров ЕС, США, ООН и НАТО, которые осуждают эскалацию конфликта со стороны боевиков, поддерживаемых Россией, а также заявление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая свидетельствует, что обстрел Мариуполя осуществлялся со стороны территории, которая контролируется так называемой "ДНР". Порошенко также выразил недоумение по поводу отсутствия официальной реакции относительно осуждения этого террористического акта со стороны России.

Собеседники согласились, что дальнейшие шаги по деэскалации конфликта должны включать немедленное двустороннее прекращение огня, проведение Трехсторонней контактной группы для освобождения заложников, вывод войск, отвод тяжелой техники и дальнейшего выхода на линию разграничения, добавили в пресс-службе.