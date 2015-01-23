Лукашенко вызвал на разговор Путина из-за обострения ситуации на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Проведен обмен мнениями в связи с резким обострением кризисной ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

При этом подробности разговора не разглашаются.

Кроме того, стороны обсудили вопросы российско-белорусского интеграционного сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях.

Читайте такжеЗахарченко грозит полномасштабной войной - хотят захватить всю Донецкую областьКак сообщал УНИАН, РФ игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается закрыть российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

13 ноября 2014 года представители Украины и России подписали рабочий документ, который предусматривал четкий график имплементации положений Минского меморандума, в частности, в части обеспечения двустороннего прекращения огня, отвод тяжелых вооружений и возвращение на линию разграничения, напоминает МИД. Однако российская сторона отозвала свою подпись под этим документом. «Сегодня Украина в очередной раз обратилась к Российской Федерации с предложением подписать график имплементации Минских договоренностей именно в редакции от 13 ноября и обеспечить прекращение огня с 19 января», - говорится в заявлении МИД.

19 января МИД Украины заявил, что Киев в полной мере выполняет Минские договоренности и четыре долгих месяца ждет их выполнения со стороны России и боевиков. Вместо этого, ситуация значительно обострилась. Артиллерия русских полностью уничтожила Донецкий аэропорт, 21 января там погибли 6 украинских военных, под завалами Донецкого аэропорта могли остаться более 10 наших военных, 16 «киборгов» были захвачены в плен террористами.

23 января лидер террористов «ДНР» Александр Захарченко заявил, что "не будет больше никакого перемирия не будет больше никаких ротаций. Будут обмены пленными, потому что наши ребята, которые находятся в плену, - их нужно вытаскивать".

Относительно планов ведения боевых действий Захарченко отметил, что "мы будем бить до тех пор, пока не выйдем на границу Донецкой области. Если я увижу угрозы земле донецкой из любого населенного пункта, эту угрозу я уничтожу и там".

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 50 - раненыКак сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко, по состоянию на 23 января количество российских военных на Донбассе превысило 9 тысяч человек. "Боевики пытаются занять стратегически выгодные позиции для дальнейших военных операций. Российская Федерация продолжает усиливать свой военный контингент на востоке Украины. На ключевых оперативных направлениях происходит замена группировок боевиков на военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, общее количество которых на подконтрольных боевикам территориях достигло самого высокого уровня с начала конфликта на Донбассе - более 9 тыс. российских военных", - отметил Лысенко.