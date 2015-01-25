Заседание Верховной Рады состоится сегодня вечером или завтра утром - Березюк

Лидер фракции ”Самопомич” Олег Березюк отмечает, что сегодня после 14.00 соберется Совет коалиции, заседание Верховной Рады может состояться в воскресенье, 25 января, вечером или в понедельник, 26 января, утром.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

”Депутаты сейчас собрались уже в Киеве. По крайней мере, депутаты фракции ”Самопомич”, - сказал Березюк.

Он отметил, что сегодня утром уже пообщался практически со всеми руководителями фракций коалиции. ”Мы после двух часов соберем Совет коалиции”, - сообщил депутат.

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Сейчас, отметил он, ожидается заседание СНБО. Кроме того, депутаты предложат президенту Украины Петру Порошенко встретиться ”для согласования ситуации и позиций”.

”И от этого уже будет зависеть, сегодня вечером будет собираться Верховная Рада или завтра утром”, - сказал Березюк.

Отвечая на вопрос, будет ли на этом заседании ВР рассматривать вопрос о признании ”ДНР” и ”ЛНР” террористическими организациями, он сказал: ”Я думаю, что это один из вопросов, но есть значительно более серьезные вопросы. Но это все будет после Совета национальной безопасности и обороны”. На уточняющий вопрос, может ли рассматриваться вопрос введения военного положения, депутат ответил, что все решения будут приниматься уже после заседания СНБО.