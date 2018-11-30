Порошенко рассказал, когда состоится Объединительный собор украинских православных церквей

Участники объединительного собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви, который получит томос об автокефалии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что объединительный собор украинских православных церквей состоится в первой половине - середине декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время заседания совета регионального развития Хмельницкой области.

«Вчера Синод Константинопольской матери-церкви принял чрезвычайное и историческое решение о созыве объединительного православного собора в Украине. Дату его проведения вскоре объявит патриарх Варфоломей. Я могу уже сейчас сказать, что он состоится в середине декабря, а может - в первой половине декабря», - заявил он.

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По словам Порошенко, участники объединительного собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви.

Порошенко отметил, что избранному предстоятелю будет вручен Томос об автокефалии.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.