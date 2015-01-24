Порошенко и Могерини обсудили по телефону ситуацию в Мариуполе
23:50, 24 января 2015Политика
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Они обсудили ухудшение ситуации на местах в восточной Украине и возможные меры ее решения.
REUTERS
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини провела телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко.
Как сообщает Внешняя служба ЕС, разговор состоялся во второй половине субботы после атак сепаратистов на Мариуполь.
"Они обсудили ухудшение ситуации на местах в восточной Украине и возможные меры ее решения. Могерини и Порошенко договорились в ближайшее время быть в тесном контакте", - говорится в сообщении.
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