Порошенко и Могерини обсудили по телефону ситуацию в Мариуполе

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини провела телефонный разговор с Президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает Внешняя служба ЕС, разговор состоялся во второй половине субботы после атак сепаратистов на Мариуполь.

"Они обсудили ухудшение ситуации на местах в восточной Украине и возможные меры ее решения. Могерини и Порошенко договорились в ближайшее время быть в тесном контакте", - говорится в сообщении.

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