На Полтавщине продолжается борьба с коррупцией

Так глава области отреагировал на задержание начальника следственного отдела финансовых расследований Кременчугской государственной налоговой инспекции Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области. Правоохранители задержали полковника налоговой милиции Владимира Бурлаченко прямо в рабочем кабинете, когда он получал взятку в размере 500 тысяч гривен.

- Задержание полковника налоговой милиции - это только начало полномасштабной и безжалостной борьбы с коррупцией в Полтавской области, - отметил Валерий Головко. - Эта борьба будет бескомпромиссной. От правосудия не спрячется ни один коррупционер! Избежать наказания не помогут ни связи, ни должности, ни тем более деньги. Община области будет свидетелем того, как государственные и правоохранительные органы, фискальные службы региона будут очищаться от коррупционеров. Прокуратура, правоохранительные органы, Служба безопасности Украины в Полтавской области должны продемонстрировать принципиальность в этом вопросе. Я считаю, что вина за такие вопиющие факты коррупции лежит и на руководителях конкретных структур, а потому буду требовать привлечь к ответственности и их.

Валерий Головко также призвал и полтавчан присоединиться к борьбе с коррупцией. И для начала перестать платить деньги тем, кто их требует, а о подобных случаях сообщать правоохранительным органам.

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- Проведя совещание с представителями силовых структур области, я дал четкое поручение выявлять факты взяточничества и реагировать на обращения общественности, - добавил Валерий Головко. - Особое внимание правоохранители будут уделять коррупционным схемам и взяточничеству в сфере земельных отношений. Ибо только факты задержания коррупционеров будут свидетельствовать, что правоохранители работают на пользу общества. А полтавчан прошу быть неравнодушными и реагировать на попытки нечистых на руку чиновников облагать их «данью». Еще раз подчеркиваю, что борьба с коррупцией в полтавской области будет не декларацией намерений, а реальной и жесткой.