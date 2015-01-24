На Полтавщине продолжается борьба с коррупцией

20:07, 24 января 2015
Политика
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Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко пообещал, что к ответственности привлекут каждого, кто попытается нажиться за счет общества или бизнеса.

Фото Полтавської ОДА

Так глава области отреагировал на задержание начальника следственного отдела финансовых расследований Кременчугской государственной налоговой инспекции Государственной фискальной службы Украины в Полтавской области. Правоохранители задержали полковника налоговой милиции Владимира Бурлаченко прямо в рабочем кабинете, когда он получал взятку в размере 500 тысяч гривен.

- Задержание полковника налоговой милиции - это только начало полномасштабной и безжалостной борьбы с коррупцией в Полтавской области, - отметил Валерий Головко. - Эта борьба будет бескомпромиссной. От правосудия не спрячется ни один коррупционер! Избежать наказания не помогут ни связи, ни должности, ни тем более деньги. Община области будет свидетелем того, как государственные и правоохранительные органы, фискальные службы региона будут очищаться от коррупционеров. Прокуратура, правоохранительные органы, Служба безопасности Украины в Полтавской области должны продемонстрировать принципиальность в этом вопросе. Я считаю, что вина за такие вопиющие факты коррупции лежит и на руководителях конкретных структур, а потому буду требовать привлечь к ответственности и их.

Валерий Головко также призвал и полтавчан присоединиться к борьбе с коррупцией. И для начала перестать платить деньги тем, кто их требует, а о подобных случаях сообщать правоохранительным органам.

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- Проведя совещание с представителями силовых структур области, я дал четкое поручение выявлять факты взяточничества и реагировать на обращения общественности, - добавил Валерий Головко. - Особое внимание правоохранители будут уделять коррупционным схемам и взяточничеству в сфере земельных отношений. Ибо только факты задержания коррупционеров будут свидетельствовать, что правоохранители работают на пользу общества. А полтавчан прошу быть неравнодушными и реагировать на попытки нечистых на руку чиновников облагать их «данью». Еще раз подчеркиваю, что борьба с коррупцией в полтавской области будет не декларацией намерений, а реальной и жесткой.

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