Бильдт назвал террором обстрел Мариуполя, и не исключил, что Россия готовит наступление

Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал террором ракетный обстрел Мариуполя, и не исключил, что Россия готовит наступление.

Так он прокомментировал в Twitter сегодняшний обстрел Мариуполя из «Градов».

«В чем цель российской ракетной атаки на Мариуполь? Просто террор? Или подготовка к наступлению?», - написал Бильдт.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром по Мариуполю были выпущены полные боекомплекты из трех «Градов».

По информации штаба АТО сектора «М», сегодня утром территория жилого микрорайона «Восточный» в Мариуполе была обстреляна боевиками из так называемой «ДНР» со стороны населенных пунктов Саханка и Заиченко.

По данным разведки, три установки РСЗО «ГРАД» выпустили в направлении жилых кварталов города по полному боекомплекту. Террористы заведомо знали, что в направлении обстрела находятся жилые дома и дислоцируется большое количество мирного населения.

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По состоянию на 14.15 в результате утреннего обстрела боевиками Мариуполя погибли 16 мирных жителей, а еще 83 получили ранения разной степени тяжести.

74 раненых госпитализированы в лечебные учреждения Мариуполя, а еще 9 оказана помощь, после чего люди были отпущены домой.