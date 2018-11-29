В ОБСЕ призвали Россию прекратить незаконный призыв украинцев в армию в оккупированном Крыму

В Миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвали власти Российской Федерации прекратить осуществлять незаконный призыв украинцев в ряды российской армии в оккупированном Крыму.

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Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета организации в Вене, сообщает американская миссия при ОБСЕ.

В частности, американский дипломат подчеркнул, что гуманитарная ситуация в оккупированном Россией Крыму вызывает сожаление.

"Мы отмечаем с огромным беспокойством последние сообщения, что Россия незаконно призвала на военную службу в армию более 12 тысяч украинцев в Крыму с 2014 года. Этот принудительный призыв противоречит международному гуманитарному праву и должен прекратиться немедленно. Мы также обеспокоены сообщениями, что оккупационные власти недавно заблокировали доступ к материалам на сайте Крымской правозащитной группы, утверждая, что это "подрывает конституционный порядок", - подчеркнул Кемиен.

Кроме того, он осудил события, которые произошли вблизи Керченского пролива 25 ноября, когда Россия протаранила, открыла огонь и в итоге захватила украинские суда.

"Действия России представляют опасное обострение агрессивного поведения, которое включает целенаправленную аннексию Крыма, нарушения против украинских граждан на полуострове и разжигает конфликт, унесший жизни более 10 тысяч человек на востоке Украины. Россия не продемонстрировала никаких признаков сворачивания на нет этой кампании продолжающейся агрессии. Воспрепятствование прохождению украинских судов через Керченский пролив является нарушением международного права, и международное сообщество никогда не одобрит эти действия", - подчеркнул он.

"Мы призываем Россию соблюдать ее международных обязательств и немедленно прекратить создание помех или притеснений в прохождении украинскими судами Керченского пролива, немедленно освободить захваченный украинский экипаж и суда, и снизить напряжение, созданное Москвой. Российское обострение такого рода будет в дальнейшем подрывать статус России в мире и усилит напряжение с Украиной", - сказал он.

Также дипломат заявил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды.

Кемиен заверил, что США никогда не признают целенаправленную аннексию Крыма Россией, а санкции будут оставаться в силе против России, пока она не выполнит Минские соглашения и не вернет полный контроль над Крымом Украине.

Как сообщал УНИАН, 25 октября «Крымская правозащитная группа» заявила, что за время оккупации Россией Крыма в российскую армию призваны более 12 тысяч жителей полуострова. Этой осенью планируется призыв еще около 3 тысяч крымчан.