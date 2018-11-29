Теперь необходимо дождаться согласования и принятия положения о министерстве.

В Украине зарегистрировали Министерство по делам ветеранов.

Об этом на своей странице в Facebook написала министр по делам ветеранов, экс-член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

«Министерство по делам ветеранов Украины зарегистрировано! Код ЕГРПОУ 42657144. Следующий шаг - согласование и принятие положения о министерство», - написала она.

«Сегодня, на этапе создания Министерства по делам ветеранов, мы имеем большой кредит доверия от ветеранской общественности. И это самый ценный вклад в работу будущего ведомства. Ведь именно ветеранские организации де-факто уже выполняли львиную часть задач, которые должно выполнять государственное учреждение», - отметила Фриз.

Министр напомнила, что именно ветеранские организации защищали интересы ветеранов и отстаивали их права.

«Также, не ожидая фактического запуска ведомства, мы будем активно сотрудничать по всем направлениям, которые нашли поддержку у ветеранов или, которые требуют нашего взаимодействия», - подчеркнула Фриз.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября Кабинет министров принял решение о создании Министерства по делам ветеранов Украины.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что штатная структура министерства будет состоять из 325 человек.

22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов, после чего, в соответствии с законодательством, прекратила ее депутатские полномочия.

27 февраля парламент принял постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету министров о создании Министерства по делам ветеранов - центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны» (№ 7505). Согласно постановлению, правительство на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции должно было создать Министерство по делам ветеранов.

23 марта в правительстве заявили, что планируют в течение месяца создать данное ведомство.

6 сентября президент Петр Порошенко выразил надежду, что в ближайшее время правительство и Верховная Рада примут решение о создании Министерства по делам ветеранов.