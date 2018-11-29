Путин отвлекает внимание: Фейгин объяснил, зачем Кремлю пленные украинские моряки

Марк Фейгин предполагает, что сейчас все внимание мировой общественности будет отвлечено на военнопленных.

Дело захваченных в плен Россией военнослужащих ВМС Украины может отвлечь внимание от украинских политзаключенных в РФ. А в случае любых переговоров, на возможный обмен будут предлагаться именно эти 24 человека.

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Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, передает «Обозреватель». По его словам, сейчас все внимание мировой общественности будет отвлечено на военнопленных.

"Но я думаю, что эта история рано или поздно решится. Другое дело, что она явно затягивается. Начаты судебные и процессуальные процедуры по открытию дела, с предъявления обвинения, избрания меры пресечения — это бесспорно свидетельствует о том, что Москва решила пойти по длинному сценарию", – пояснил Фейгин.

Он напомнил, что Украина настаивает на применении к захваченным морякам Женевской конвенции и признании их военнопленными. В этом случае будут задействованы совсем другие юридические процедуры: становится возможным обмен, подключается в дело "Красный крест" и т.д.

"Но Россия их военнопленными не признает. Кремль будет утверждать, что поскольку Россия не находится в вооруженном конфликте с Украиной и таким образом не признает своего статуса как страны-агрессора, то соответственно и признавать их военнопленными она не будет", — подытожил правозащитник.