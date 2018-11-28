Глава Госархстройинспекции Кудрявцев подтвердил наличие высшего образования

Отмечается, что подобные информационные атаки против руководителя ГАСИ ведутся уже не первый день.

На момент назначения на должность Председателя Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки «Менеджмент» (бакалавр менеджмента), а также Национального университета «Одесская юридическая академия» по специальности «Правоведение» (специалист юрист), о чем свидетельствуют соответствующие документы.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Отмечается, что подобные информационные атаки против руководителя ДАБИ ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против годами выстроенных коррупционных схем в системе госархстройконтроля.

Начатые реформы будут продолжены – в соответствии с поставленными Президентом Украины, Премьер-министром Украины и Вице-премьер-министром – Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины задачами и намеченным курсом на укрепление национальной экономики, подчеркивается в комментарии пресс-службы.

«На протяжении последних лет ГАСИ была проведена существенная работа для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлена децентрализация функций госархстройконтроля, реформирована разрешительная система и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса, внедрены электронные сервисы в строительстве», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кудрявцев устроился В ГАСИ по поддельному диплому.