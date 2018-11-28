Глава Госархстройинспекции Кудрявцев подтвердил наличие высшего образования
На момент назначения на должность Председателя Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев имел диплом Киевского международного университета гражданской авиации по направлению подготовки «Менеджмент» (бакалавр менеджмента), а также Национального университета «Одесская юридическая академия» по специальности «Правоведение» (специалист юрист), о чем свидетельствуют соответствующие документы.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.
Отмечается, что подобные информационные атаки против руководителя ДАБИ ведутся уже не первый день и связаны исключительно с реальной борьбой против годами выстроенных коррупционных схем в системе госархстройконтроля.
Начатые реформы будут продолжены – в соответствии с поставленными Президентом Украины, Премьер-министром Украины и Вице-премьер-министром – Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины задачами и намеченным курсом на укрепление национальной экономики, подчеркивается в комментарии пресс-службы.
«На протяжении последних лет ГАСИ была проведена существенная работа для обеспечения надлежащего развития строительной отрасли Украины. В частности, осуществлена децентрализация функций госархстройконтроля, реформирована разрешительная система и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса, внедрены электронные сервисы в строительстве», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Кудрявцев устроился В ГАСИ по поддельному диплому.