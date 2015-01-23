В 2016 году часть функций Минюста передадут в частный сектор

При этом часть функций органов юстиции будут переданы частным компаниям и органам местного самоуправления, сообщил в пятницу министр Павел Петренко в ходе селекторного совещания с региональными подразделениями ведомства.

По его словам, первым этапом реформы, который планируется завершить в 2015 году, станет сокращение аппарата Минюста и оптимизация его функций. «В этом году мы пошли на 20% сокращения в центральном аппарате. Если добавить к этому 10% в 2014 году, то общее сокращение составит треть. Таким же образом будут уменьшены структуры в регионах – 20% в 2014 году и еще 10% в 2015. Мы провели аудит функций, которые выполняют органы на местах. Мы понимаем, что существует большая бюрократия, демотивация служащих из-за низких зарплат, непрозрачных назначений отдельных лиц на должности. Мы хотим сделать чиновников помощниками людей, а не врагами», - сказал министр.

По его словам, после полной ликвидации регистрационной службы, ее полномочия будут переданы органам местной власти. «Это элемент децентрализации. Министерство будет передавать не только функции, но и стандарт предоставления услуг с деньгами, которые получат местные бюджеты. Чтобы те люди, которые будут предоставлять услуги, получали достойную зарплату, предоставляли услуги быстро и качественно, и были заинтересованы в максимальном количестве таких сервисов. Государство должно лишь контролировать отсутствие нарушений прав человека и соблюдение стандартов», - считает Павел Петренко.

Кроме того, часть функций по регистрации будет передано в частный сектор – нотариусам, а также торгово-промышленным палатам, которые смогут, к примеру, регистрировать бизнес в Украине. «Эти реформы позволят существенно снизить уровень бытовой коррупции в стране», - подытожил министр.