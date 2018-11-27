Порошенко отверг возможность продолжения военного положения без согласия Рады

Глава государства отметил, что такие слухи распространяли намеренно, чтобы "сбить принятие этого закона".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон не предусматривает возможности для президента продлить срок действия военного положения без согласия парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Были бессмыслицы вчера в Верховной Раде, когда всех пугали, что президент без Верховной Рады продолжит действие военного положения – закон не предусматривает такой возможности», - заявил он.

Порошенко отметил, что «это была прямая дезинформация, это была специально развязана кампания фейковых новостей или дезинформации, намеренно, чтобы сбить принятие этого закона».

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней, до 26 декабря.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада, - 26 ноября 14:00.

Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете "Голос Украины".