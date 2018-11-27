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Порошенко отверг возможность продолжения военного положения без согласия Рады

20:56, 27 ноября 2018
Политика
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REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон не предусматривает возможности для президента продлить срок действия военного положения без согласия парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

«Были бессмыслицы вчера в Верховной Раде, когда всех пугали, что президент без Верховной Рады продолжит действие военного положения – закон не предусматривает такой возможности», - заявил он.

Порошенко отметил, что «это была прямая дезинформация, это была специально развязана кампания фейковых новостей или дезинформации, намеренно, чтобы сбить принятие этого закона».

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней, до 26 декабря.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада, - 26 ноября 14:00.

Согласно информации председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете "Голос Украины".

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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине
Теги: #Порошенко#военное положение