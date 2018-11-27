Парубий объяснил, когда вступит в силу закон о военном положении

Парубий допускает, что закон о введении в 10 областях Украины военного положения будет подписан завтра.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий допускает, что закон о введении в 10 областях Украины военного положения будет подписан завтра. Спикер пояснил, что «военное положение и действие закона вводится с момента подписания председателем Верховной Рады Украины и президентом Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в комментарии журналистам во время визита в Брюссель, отвечая на вопрос, подписал ли он соответствующий закон, и какое время введения военного положения предусмотрено законом.

Парубий отметил, что, поскольку находится с визитом в Брюсселе, не может подписать закон.

«Мы с Аппаратом (Верховной Рады) провели детальную дискуссию, Аппарату для полной подготовки всех решений был необходим день... В течение сегодняшнего дня будет подготовлен законопроект», - сказал он.

Спикер пояснил, что «военное положение и действие закона вводится с момента подписания председателем Верховной Рады Украины и президентом Украины».

«Пока этот документ не подписан мной как председателем Верховной Рады и президентом Украины, и не опубликован в «Урядовому кур‘єрі» - он не действителен. И хотя в самом указе указывается дата 14.00 26-го числа, реально он войдет в действие и станет законом, когда будет и публично опубликован», - отметил председатель ВР.

Он предположил, что президент завтра подпишет закон.

«Я думаю, что это, скорее всего, будет завтра в течение дня. Я думаю, что президент очень оперативно после моей подписи тоже подпишет. И когда он будет опубликован в «Урядовому кур‘єрі», с той секунды закон и указ президента вступает в действие», - сказал Парубий.

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На уточняющий вопрос, с того же момента начинает действовать и военное положение, спикер сказал: «Несомненно. С того момента осуществляются любые действия, предусмотренные этим законом».

Он в очередной раз подчеркнул, что закон вступает в силу после подписания спикером и президентом и публикации в «Урядовому кур‘єрі».

«Это будет, я думаю, в течение завтрашнего дня. И с того момента вступит в действие также и указ президента, который является частью этого закона», - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Военное положение продлится с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.