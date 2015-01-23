Военное положение целесообразно вводить, когда Россия начнет широкомасштабную войну - депутат

Об этом в эфире программы “Право на власть” на телеканале “1+1“ заявил народный депутат фракции “Народный фронт”, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

“Сегодня мы слышим много упреков, что у нас армия в 200 тысяч человек, которая не может справиться. Но это не совсем так - некоторые части совсем неукомплектованные, части противовоздушной обороны, которые есть, располагают техникой 60-х годов, об этом можно много говорить, потому что это мой профиль. Но если говорить в государственном контексте - мы все должны мобилизоваться, чтобы исправить ситуацию”, - сказал Сергей Пашинский.

Председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны также отметил, что он лично считает, что военное положение целесообразно вводить, когда Россия начнет широкомасштабную континентальную войну, и тогда же объявлять всеобщую мобилизацию.

“На сегодняшний день введение военного положения с точки зрения тактики, например, под аэропортом Донецка, Дебальцево, нам никаких плюсов не дает”, - сказал Пашинский.

“От того, что мы введем военное положение, мы не получим ни танки, ни артиллерию, ни новых солдат, ничего. Что мы потеряем? Очевидно, что какая-то часть населения будет в панике, у нас будут финансовые проблемы, мы разбалансируем нашу систему. Я думаю, присутствующий здесь коллега из МИДа более подробно объяснит, какими проблемами с МВФ, это грозит”, - подчеркнул представитель “Народного фронта”.

Сергей Пашинский также отметил, что сейчас у Президента и Генштаба есть все ресурсы, которыми они могут оперировать для обороны государства.