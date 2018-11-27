Тука объяснил, при каких условиях будут введены радикальные ограничения во время военного положения

Заместитель министра также попросил не нагнетать ситуацию, ведь это может спровоцировать панические настроения, чего сейчас не нужно.

28 ноября во 10 украинских областях начнет действовать военное положение. Но повседневная жизнь в стране будет оставаться такой же, как и прежде, никаких проблем не будет.

Об этом сообщил в эфире 24 канала заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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Заместитель министра также попросил не нагнетать ситуацию, ведь это может спровоцировать панические настроения, чего сейчас не нужно.

"Все меры, которых согласно закону есть 24, будут вводиться только в случае необходимости, о чем гражданское население предупредят. То, что вводится военное положение не означает, что завтра военные будут забирать машины. Если будут введены эти меры, то все люди будут заранее уведомлены", - подчеркнул Тука.

По его словам, стоит обратить внимание на то, что Луганщина и Донетчина уже пятый год живут в условиях фактического военного положения. Однако новости транслируют, банки и кинотеатры работают, машины ездят, а людей не ограничивают в возможности путешествовать по всему миру.

Введение военного положения также прокомментировал председатель гражданско-военной администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

"Инструкции по военном положении мы еще не получили. Кроме панических настроений ничего не изменилось - панику "раздувают" враждебные СМИ. Как показала практика - все новое, что происходит, наводит порядок. Жители нашего поселка говорят, что ситуация налаживается и идет к лучшему ", - отметил глава администрации.

Он также рассказал, что у гражданского населения остается много вопросов относительно того, заберут ли их в армию.