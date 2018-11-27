"Последствия безумного давления": в ВМС прокомментировали "показания" захваченных Россией украинских военных

"В 2014 году в Крыму часть наших людей побывала в застенках ФСБ РФ и прекрасно понимает давление и меры воздействия, которые оккупанты осуществляют во время допросов", - добавили в ведомстве.

Военно-Морские Силы ВС Украины с пониманием относятся к так называемым свидетельствам украинских военнослужащих, незаконно захваченным Россией в Керченском проливе, ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом.

Об этом говорится в официальном заявлении ВМС ВС Украины. "В 2014 году в Крыму часть наших людей побывала в застенках ФСБ РФ и прекрасно понимает давление и меры воздействия, которые оккупанты осуществляют во время допросов. На видео - наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них. Но, это наши люди. Они действовали законно, согласно нормам международного морского права и действующим договорам", - говорится в сообщении.

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Украина предпринимает все возможные усилия для освобождения военных из плена, в том числе привлекая к этому мировое сообщество.

Как сообщалось, ранее ФСБ РФ обнародовала видео так называемых свидетельств украинских военнослужащих. Член экипажа военного катера «Никополь» Андрей Драч на видео заявил, что украинские корабли зашли в "территориальные воды России".

Командир одной из воинских частей ВМС Владимир Лесовой на видео говорит о том, что «сознательно игнорировал» запросы со стороны РФ и осознавал, что «действия украинских судов оказывают провокацию».