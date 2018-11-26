Порошенко покинул здание ВР, так и не выступив перед депутатами - вице-спикер

Фракции Радикальной партии и “Батькивщины” заблокировали трибуну и президиум парламента.

Порошенко ушел из Верховной Рады, потому что народные депутаты заблокировали трибуну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

Она заявила: "Мы хотели пообщаться с президентом, но он сбежал".

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По словам Сыроид, много было вопросов по поводу ограничения прав и свобод граждан, ограничения свободы слова из-за введения военного положения. "Президент не видел необходимости общаться с председателями фракций, и он просто сбежал от этого общения. И это его реальное отношение к людям, потому что депутаты не просто какие-то амбициозные люди, которые в парламенте, а это представители народа, и они должны объяснить людям, что происходит", - подчеркнула Сыроид.

Она сообщила, что Порошенко был в кабинете председателя ВР Андрея Парубия, должен был выступать в парламенте, и "вы видели штандарт, но, к сожалению, председатель ВР не объявлял перерыв, чтобы провести консультации с президентом, и президент вышел просто из кабинета председателя ВР и уехал".

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Как сказала Сыроид, сейчас Парубий проводит консультации с руководителями фракций.

Она отметила, что представители фракций предлагают внести изменения в проект закона об одобрении указа президента о военном положении. "Пусть президент самостоятельно корректирует свой указ", - сказала Сыроид.

Кроме того, как передает корреспонтент УНИАН, из сессионного зала Верховной Рады Украины убрали президентский штандарт, который обычно устанавливают в месте, с которого выступает глава государства.

Внесение в сессионный зал штандарта и установление суфлеров возле трибуны обычно означает, что в парламент прибудет президент и будет выступать в сессионном зале.

В начале сегодняшнего заседания и суфлеры, и штандарт были в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, Рада должна рассмотреть президентский законопроект о введении в Украине военного положения.

Фракции Радикальной партии и “Батькивщины” требовали сделать перерыв в заседании парламента и организовать обсуждение с президентом законопроекта.

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Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что не станет объявлять перерыв перед началом заседания, зато пообещал сделать перерыв перед непосредственным обсуждением законопроекта, после выступления президента.

Под давлением депутатов, Парубий объявил 10-минутный перерыв в заседании, который затянулся более чем на час.

Напомним, Парубий собрал экстренное внеочередное заседание Верховной Рады для принятия решения относительно введения военного положения в Украине из-за российской агрессии в Керченском проливе.

Утром 25 ноября Россия с помощью танкера, "севшего на мель", заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 км от побережья Крыма, в районе 40 км на юго-восток от Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны заблокированы и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, другие члены экипажей попали в плен.