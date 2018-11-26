Рада не может начать рассматривать военное положение в Украине: фракции Ляшко и "Батькивщины" скандируют "Перерва!"
16:56, 26 ноября 2018Политика
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Однако председатель Верховной Рады проводит заседание.
Фракции Радикальной партии и "Батькивщины" требуют сделать перерыв в заседании парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий проводит заседания, он выступает со своего рабочего места.
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В то же время депутаты фракций Радикальной партии и "Батькивщины" скандируют: "Перерыв!".
Трибуна заблокирована фракцией "Батькивщина", а президиум - фракцией Радикальной партии.
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