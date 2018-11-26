"Аннексии не будет": астролог рассказал о судьбе Закарпатья

Влад Росс исключил вероятность аннексии Закарпатья по примеру Крыма и Донбасса.

Пока премьер-министр Орбан у власти в Венгрии, вопрос Закарпатья не будет разрешен.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Конфликт между Украиной и Венгрией из-за Закарпатья пока что не находит путей разрешения. На действия Будапешта существенно влияет Путин, и на все процессы, которые инициируют венгры на Закарпатье, и на их соответствующее поведение в отношении Украины на международной арене, даются громадные деньги", - рассказал он.

Астролог исключил вероятность аннексии Закарпатья Венгрией по примеру Крыма и Донбасса.

"Не стоит опасаться, что Венгрия пойдет путем России по отношению к украинским территориям, и что Закарпатье постигнет та же участь, что Крым или Донбасс. Это просто невозможно, пока Венгрия является членом Евросоюза и НАТО. А выйти из них – это слишком большая цена для Будапешта", - отметил Росс.

По словам эксперта, пока Орбан у власти в Венгрии, этот конфликт не будет разрешен.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – это очень противоречивый политик, который еще попьет кровушки Украине. Нам нужно просто набраться терпения и дождаться, когда он уйдет от власти. Этот политик – просто марионетка Кремля. Ситуация, подобная нынешней, будет и дальше сохраняться, собственно, до тех пор, пока будет продолжаться спонсирование Орбана деньгами Кремля", - рассказал астролог

Кроме того, ситуация на Закарпатье существенно не изменится до тех пор, пока не будет избран новый президент Украины, уверен Росс. "Порошенко – это не тот человек, который в силах решить эту проблему", - добавил эксперт.

"Плутон все дальше и дальше отходит в гороскопе Украины, а Плутон – это символ войн и конфликтов. Окончательно он уйдет в 2020 году, и с этого времени начнет складываться более благоприятная ситуация в нашей стране", - резюмировал он.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Климкин сообщил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья с Берегового в соседний венгерский город Кишварда на востоке стране.

22 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Министр иностранных дел Венгрии потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешней украинской властью невозможно достичь договоренности. Орбан выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.