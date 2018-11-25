Украинские корабли у Керченского пролива готовы к возможной высадке российского десанта - командующий ВМС Украины

Воронченко опроверг информацию, что украинские корабли, которые были атакованы пограничниками ФСБ РФ, прошли под аркой Керченского моста в направлении акватории Азовского моря.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко оценил обстановку у Керченского пролива как "сложную и напряженную", но заверил, что на украинских кораблях царит боевая готовность.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Наши экипажи бронекатеров находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта", - заявил он в Одессе.

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Комментируя ситуацию, в которой оказались украинские суда на входе в Азовское море, Воронченко сказал: сейчас трудно спрогнозировать, сколько времени им придется ждать возможности пересечь пролив.

Он также опроверг информацию России о том, что в проливе якобы село на мель судно и что украинские корабли, которые были атакованы пограничниками ФСБ РФ, прошли под аркой Керченского моста в направлении акватории Азовского моря.

"Они действуют так, как действовали в 2014 году в бухте Донузлав в Крыму, когда топили свои российские корабли, и наши корабли не могли пройти. По состоянию на сейчас ни с правой, ни с левой стороны мы пройти не можем", - сообщил адмирал.

По данным Воронченко, сейчас в районе Керченского моста находятся восемь кораблей России - два судна Черноморского флота и шесть катеров пограничной службы ФСБ.

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.