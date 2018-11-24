Порошенко: Москва пытается заглушить память о Голодоморе и с новой силой "разрывает украинскую душу" на Донбассе и в Крыму

Президент Петр Порошенко заявил, что Москва всячески пытается подавить память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов и с новой силой «разрывает украинскую душу» на Донбассе и в Крыму.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в выступлении на международном форуме «Украина помнит - мир признает» к 85-й годовщине Голодомора.

«Казалось, Кремль должен воспользоваться шансом для того, чтобы искупить вину перед миллионами, которых жестоко замучила советская власть, отмежеваться от советской власти, однако нынешняя Москва всячески выворачивается, чтобы заглушить память о жертвах Голодомора», - заявил он.

По словам Порошенко, Москва «с новой силой бросилась разрывать украинскую душу на Донбассе и в Крыму, и сегодня мы так же продолжаем сталкиваться с новыми человеческими трагедиями, пока решительно не скажем: «Хватит!».

Глава Украинского государства отметил, что миру «нужно единство и солидарность всего свободного мира в защите ценностей и гуманности, которыми мы так гордимся, после всех тех ужасов, которые уже выпадали на долю человечества».