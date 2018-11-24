"Преступления нелюдей против людей": Порошенко обратился к украинцам в День памяти жертв Голодомора

Президент Украины призвал не забывать преступления советской власти.

Президент Украины Петр Порошенко призвал "вспомнить и осмыслить великие трагедии прошлого века, помянуть в молитве невинных жертв".

Об этом говорится на его официальной странице в Facebook.

"Этот день побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенными людьми против людей. Точнее нелюдями против людей. И во имя сохранения Украины мы должны всегда помнить об ужасных преступлениях, совершенных коммунистическим режимом на украинских землях", - заявил Порошенко.

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Он также добавил, что цивилизованный мир делает все возможное, чтобы преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку.

Порошенко отмечает, что украинцы больше никогда не дадут повториться ужасам Голодомора и другим преступлениям коммунистического тоталитаризма.

«Армия защищает нашу землю. А память защищает наше прошлое и открывает путь в будущее. Мы помним. Мы сильные. Мы больше никогда не дадим повториться ужасам Голодомора и другим преступлениям коммунистического тоталитаризма», - заявил он.

Президент подчеркнул, что «украинцы умеют защищать свою свободу». Также Порошенко призвал всех граждан зажечь свечи памяти и поставить их на подоконниках.

Также президент Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Петр и Марина Порошенко возложили колосковые композиции к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади в Киеве почтили память жертв Голодомора.

У подножия Памятного знака также установлено зажженные лампадки.

Напомним, что 24 ноября Украина чествует 85-ю годовщину Голодомора 1932-33 годов. В рамках мероприятий к 85-й годовщине памяти жертв Голодомора традиционно состоится общественная акция "Зажги свечу". В 16:00 память жертв геноцида украинского народа почтят минутой молчания. В это время каждый желающий может приобщиться к памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.