Волонтер: Дебальцево может стать вторым Иловайском

15:03, 22 января 2015
Политика
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Волонтер из зоны АТО предупреждает об опасности возможности наступления российско-террористических войск на Дебальцево.

REUTERS

Об этом волонтер Тим Златкин сообщил в Facebook.

"Готовится прорыв сразу в сторону Артёмовска. Думаю, пойдут с двух направлений: со стороны Стаханова (там сосредоточено туева хуча техники) и Первмайска сквозь Попасную, а также с Горловки на Дзержинск и Константиновку, дабы оттянуть наши силы. 

Читайте также​Боевики с самого утра обстреливают Дебальцево и АвдеевкуКак итог - Дебальцево станет новым Иловайском помноженным на Саур-Могилу и возведённое с сотую степень", - написал он.

По его мнению, дату объявления очередного "перемирия" можно будет считать обратным отсчётом конца Украины как государства.

"Чем занято руководство Генштаба?.. Смотрит видео избиения нашего полковника на ютюбе...", - написал он.

Post by Tim Zlatkin.
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