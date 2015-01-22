Волонтер: Дебальцево может стать вторым Иловайском

Об этом волонтер Тим Златкин сообщил в Facebook.

"Готовится прорыв сразу в сторону Артёмовска. Думаю, пойдут с двух направлений: со стороны Стаханова (там сосредоточено туева хуча техники) и Первмайска сквозь Попасную, а также с Горловки на Дзержинск и Константиновку, дабы оттянуть наши силы.

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По его мнению, дату объявления очередного "перемирия" можно будет считать обратным отсчётом конца Украины как государства.

"Чем занято руководство Генштаба?.. Смотрит видео избиения нашего полковника на ютюбе...", - написал он.