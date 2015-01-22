Яценюк возложил на Россию ответственность за гибель людей в Донецке

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк после возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, передает корреспондент УНИАН.

Премьер подчеркнул, что российские террористы сегодня снова совершили чудовищный акт против человечности: «Ответственность за это несет Российская Федерация. Необходимо немедленное выполнение договоренностей по прекращению огня, отводу сил. Основное, как установить мир в стране, - убрать российских военных и российских бандитов с украинской территории. И тогда украинская Соборность и единство восстановится».

Яценюк также подчеркнул, что сегодня День Соборности имеет совсем другое значение: «Раньше это был один из праздников в Украине. А сегодня - это день единства и день величайшей ценности, которая есть у каждого украинца, - это наше государство».

«Верю в то, что Соборность, воссоединение украинских земель, которое состоялось в 1919 году, будет иметь и дальше будущее - мы вернем и Крым, и контроль над Донецком и Луганском. Российская военная агрессия, которая управляется Кремлем, не будет успешной и она провалится, как провалились все оккупации и агрессии против Украины», - подчеркнул глава правительства.