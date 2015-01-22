Прокуратура квалифицировала как теракт обстрел остановки в Донецке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отметили в пресс-службе «сегодня, 22 января, около 8.30 утра, боевики террористической организации «ДНР» нанесли целенаправленный огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка». «Имея достоверную информацию, о том, что в этом районе находятся только гражданские лица, террористы нанесли несколько прицельных ударов по мирным жителям. Боевики использовали оружие уничтожения на расстоянии более 20 км от аэропорта г. Донецка, где происходят основные столкновения», - добавили в прокуратуре.

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При этом отмечается, что поскольку обстрел района продолжается, количество жертв устанавливается. Пока известно о 7 погибших, среди которых большинство - женщины.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины (Террористический акт).

Расследование находится на личном контроле прокурора Донецкой области.