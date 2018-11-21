Украина осудила агрессивные действия России в сфере нераспространения химического оружия - МИД

Украина призвала международное сообщество усилить давление на РФ из-за российской агрессии.

Украина осудила агрессивные действия Российской Федерации в сфере нераспространения химического оружия.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в социальной сети Facebook, во время Четвертой обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) делегация Украины "осудила агрессивные действия России по использованию химического оружия на территории Великобритании и прикрытия тех, кто применял химическое оружие в Сирии".

"Обратились к международному сообществу с призывом продолжить давление на Россию, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против соседних государств, в частности против Украины", - заявил Боднар.

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Также дипломат сообщил, что Украина поддержала решение 23-й сессии Конференции по механизму установления виновных за химические атаки и выразила уверенность, что Организация по запрещению химического оружия полностью выполнит эту новую задачу.

Также выражена солидарность с предложением США, Канады и Нидерландов включить химикаты класса "Новичок" в список контролируемых химикатов.

4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери. Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.