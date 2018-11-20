Коломойский рассказал, у кого наибольшие шансы стать новым президентом

По мнению Коломойского, "спутать палитру" может Вакарчук.

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Соне Кошкиной рассказал о том, кого считает фаворитами на предстоящих президентских выборах.

Журналистка спросила у Коломойского о его "симпатии" к лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В ответ он сказал, что она - фаворит президентской гонки, передает ТСН.

"Я считаю ее объективно фаворитом президентской кампании (...). По-моему, на 99% она пройдет во второй тур, она уже во втором туре", - сказал он.

Бизнесмен добавил, что попадание во второй тур выборов уже половина успеха. Далее все зависит от того, кто будет соперником Тимошенко.

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"Станет ли она президентом? Вопрос в том, кто будет ее визави. Если визави будет Вакарчук, Зеленский, Гриценко, при определенных условиях, то, естественно, есть вопросы. Но скорее всего, станет. Я здесь бы уже поставил 55% на 45%, что станет. А если она будет против Порошенко, Бойко, Рабиновича, Ляшко, то я ставлю три к одному – 75% (что станет – Ред.) на 25%", - добавил Коломойский.

По его мнению, изменить ситуацию может выдвижение в президенты музыканта Святослава Вакарчука.

"Есть один вопрос, который может перемешать вообще всю палитру – это Вакарчук. Если он пойдет, то расклад может быть другой", - добавил он.

При этом бизнесмен добавил, что не знает, собирается ли музыкант выдвигать свою кандидатуру.

Ранее Коломойский заявил, что на 99% исключает, что Петр Порошенко может стать президентом на второй срок.