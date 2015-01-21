Лавров рассказал, что Россия ни под чем не подписывалась в Будапештском меморандуме

Об этом он сказал в Москве во время пресс-конференции, отвечая на вопрос французской журналистки о выполнении Россией Будапештского меморандума и договора о дружбе с Украиной, пишет Украинская правда.

Лавров заявил, что Россия подтвердила неоднократно "устами президента и других российских представителей, что мы за решение проблем востока в рамках территориальной целостности Украины".

Читайте такжеМир должен не дать России разместить ядерное оружие на территории Украины - ЯценюкПри этом он заявил, что вопрос о Крыме "был решен на основе международного права".

"Что касается Будапештского меморандума, в нем мы обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы там не подписывались под тем, чтобы поддерживать вмешательства извне в дела Украины", - сказал глава МИД РФ.

Он в очередной раз обвинил страны Европейского союза во вмешательстве в дела Украины.

"Не подписывались, чтобы поддерживать прямое подстрекательство Майдана на силовые действия и к антиконституционным дел. А вы знаете, что министры стран ЕС этим непосредственно занимались, принимая участие в этих манифестациях. И уж тем более мы не подписывались в Будапештском меморандуме соглашаться с результатами вооруженного антиконституционного переворота", - заявил Лавров.

Он также заявил, что помимо меморандума тогда же было принято заявление руководителей России, США и Великобритании, где подтверждалось обязательство противодействовать агрессивному национализму и шовинизму.

При этом Лавров назвал народного депутата Дмитрия Яроша и Олега Тягнибока, что не прошел по итогам выборов в Раду, новым руководством Украины, которое демонстрирует агрессивный национализм.