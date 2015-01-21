Суд арестовал счета Иванющенко в Швейцарии – ГПУ
19 января по ходатайству ГПУ украинский суд наложил арест на свыше 72 млн швейцарских франков, которые хранятся на банковских счетах экс-народного депутата от ПР Юрия Иванющенко в Швейцарской Конфедерации, что подтверждено подразделением финансовой разведки Швейцарии.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
В ближайшее время постановление следственного судьи о наложении ареста на счета будет направлено для исполнения в компетентные органы Швейцарии для предотвращения снятия указанных средств и обеспечения конфискации денежных средств в случае постановления судом обвинительного приговора.
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Генпрокуратура расследует уголовное производство в отношении Иванющенко, в рамках которого ему объявлено о подозрении в организации растраты чужого имущества и незаконном обогащении в особо крупных размерах, по ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.