В УПЦ МП архиереям пригрозили наказанием за участие в объединительном соборе

Вселенский патриархат сообщил, что заседание Объединительного собора в Украине состоится в декабре.

Украинская православная церковь Московского патриархата собирается наказывать тех епископов, которые примут участие в объединительном соборе.

Об этом заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

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"В решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может", - сказал он.

По словам Антония, если это решение нарушат некоторые епископы УПЦ МП, то это оценят как "каноническое нарушение".

"Все, что идет вразрез с каноническими правилами и теми решениями, которые приняты Украинской православной церковью (МП), будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание", - сказал митрополит Антоний.

На вопрос, в чем заключается дисциплинарное взыскание, он сказал: "Решение примет священный синод в соответствии с церковными каноническими правилами".

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.