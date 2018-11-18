Яценюк: только антикоррупционными органами ни одна страна не преодолела коррупцию, должна работать схема наказания и поощрения

Он напомнил, что ранее в Украине самая большая коррупция сосредотачивалась в энергетике.

"Не проводя реформы в стране, не повышая зарплаты, не делая прозрачность, не увеличивая экономический рост - никогда не преодолеешь коррупцию. Должна работать схема наказания и поощрения", - сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью Радио НВ.

Читайте такжеЯценюк рассказал о вызовах выборов 2019 года

"Я очень бы хотел, чтобы правоохранительная система и система органов борьбы с коррупцией не превратилась в то, во что превратилось первое Национальное антикоррупционное бюро в Польше", - сказал Арсений Яценюк.

Он напомнил, что первый директор Национального антикоррупционного бюро в Польше был арестован. Впоследствии на посту главы правительства Арсений Яценюк встречался с его преемником, и тот рассказывал про такой опыт Польши.

"Страна требует результата. Если этого результата нет, происходит дискредитация органа, падение уровня доверия и неверие в то, что вообще это можно как-то побороть", - сказал он.

В то же время Арсений Яценюк подчеркнул, что только антикоррупционными органами ни одна страна не преодолела коррупцию: "нельзя упрощать это только к тому, чтобы посадить кого-то".

Он напомнил, что ранее в Украине самая большая коррупция сосредотачивалась в энергетике. В 2014 году, когда он стал главой правительства, среди первых шагов было убрать посредников, которые работали между "Нафтогазом" и "Газпромом": "Убрали схему по реализации газа собственной добычи якобы для населения, которая продавалась по коммерческой цене. Запустили реверс. И начали покупать газ исключительно у европейских компаний. Речь идет не о тысячах долларов, не о миллионах - о миллиардах долларов, которые (до этого. – Ред.) вымывались из бюджетов".

Была также запущена программа государственных закупок ProZorro: "Для этого не надо правоохранителей. Пожалуйста - прозрачные государственные закупки, электронная площадка".

Кроме того, были повышены зарплаты для чиновников: "Если любой чиновник зарабатывает 100 долларов - он будет брать".

Должна работать система "stick and carrot" - наказания и поощрения, подчеркнул он: "Приватизация государственных компаний – это реальная борьба с коррупцией. Демонополизация рынка – это борьба с коррупцией. И, конечно, государственное принуждение, кем является Антикоррупционное бюро, Национальная полиция и СБУ".