Янукович "не может двигаться" из-за травмы и не выступит с последним словом на суде — адвокат

У бывшего президента из-за госпитализации есть уважительная причина неявки на суд — «тяжелая травма».

Украинский экс-президент-беглец Виктор Янукович получил травму и находится в больнице в Москве, а следовательно, не будет выступать с последним словом в суде о государственной измене.

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Как сообщает “Громадське”, об этом сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский.

«Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции (по которой Янукович должен сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться», — сказал адвокат.

По его словам, по состоянию на 18 ноября Янукович до сих пор находится в больнице.

Горошинский добавил, что у бывшего президента из-за госпитализации есть уважительная причина неявки на суд — «тяжелая травма».

На вопрос журналистов о том, как именно Янукович получил травму, адвокат отвечать не стал, однако отметил, что травма — спортивная.

Горошинский также рассказал, что ни он, ни другой защитник Януковича Александр Байдик до сих пор не получили регистрацию на деятельность в России. Поэтому они не смогут защищать интересы Януковича во время выступления по видеосвязи.

«Когда я получу регистрацию — я не знаю. Это зависит от Минюста России. Но эта процедура может быть ускорена, и я подал ходатайство об ускорении», — добавил защитник.

Как сообщал УНИАН, завтра, 19 ноября, в суде по рассмотрению дела о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены должно было состояться выступление обвиняемого с последним словом.

В воскресенье, 18 ноября, российские СМИ сообщили, что Януковича в неподвижном состоянии госпитализировали в Москве с травмой позвоночника. Травму, по имеющимся данным, экс-президент получил во время игры в теннис.