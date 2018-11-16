СБУ провела беседу с ректором закарпатского института из-за его антиукраинского выступления в Будапеште

Встреча была инициирована в рамках рассмотрения обращения, поступившего в СБУ от одного из народных депутатов относительно выступления ректора.

Ректора Закарпатского венгерского института имени Ф. Ракоци II и депутата областного совета Илдику Орос вызвали на беседу в Службу безопасности Украины из-за ее выступления в Будапеште.

Об этом сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова.

По ее словам, встреча была инициирована в рамках рассмотрения обращения, поступившего в СБУ от одного из народных депутатов относительно выступления ректора в Будапеште.

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«Ректор Закарпатского венгерского института имени Ф. Ракоци II Илдика Орос была приглашена в управление СБУ в Закарпатской области на беседу по вопросам, изложенным в депутатском обращении», - прокомментировала Коршунова.

Она также добавила, что разговор с Орос состоялся исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

«Разговор прошел корректно и в спокойной обстановке», - добавила руководитель пресс-группы и еще раз подчеркнула, что речь идет исключительно о беседе.

Как информируют местные СМИ, 23 октября Орос выступила в Будапеште с речью в рамках мероприятий к годовщине антисоветской революции 1956 года.

В своей речи, опубликованной на официальном сайте Закарпатского венгерского института, ректор напомнила о сложной истории Закарпатья и отношении к венграм, проживавшим в регионе, во времена Советского Союза.

Также Орос отметила: «Когда Венгрия смогла попрощаться с советской оккупацией, мы, закарпатцы, наивно подумали, что придет новый мир. Вскоре нам пришлось осознать, что в Европе лечились только симптомы заболевания, но болезнь осталась глубоко в ее организме. Коммунистическо-фашистские манеры управления ХХ века присутствуют и сегодня, особенно в Украине».

Ректор отметила, что в последнее время для телеканалов стало обычным делом выпускать программы, в которых неуважительно говорят о венграх и этим вводят в заблуждение общественное мнение.

«Разрушают наши исторические памятники, наши мемориальные доски, переписывают нашу историю... Взорвали штаб-квартиру KMKSZ. В городах молодые люди, которые прикрывают свои лица, организуют демонстрации с факелами и выкрикивают: «Мадьяров на ножи!» - заявила Орос в речи.