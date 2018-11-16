Премьер Венгрии дублирует недавние месседжи Путина - нардеп

Нардеп Ионова отмечает, что согласна с экспертами, которые указывают на слабость позиции лидеров обеих стран, что не могут добиться от украинской власти желаемого – сдачи национальных интересов.

Заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что с нынешней украинской властью невозможно достичь договоренности, прозвучало на фоне конкретных шагов по нормализации двусторонних украинско-венгерских взаимоотношений, благодаря усилиям дипломатии обеих сторон.

Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

"Еще более досадно, что премьер соседней страны просто дублирует недавние месседжи агрессора и подрывника международного порядка Путина", - написала нардеп.

Ионова отмечает, что согласна с экспертами, которые указывают на слабость позиции лидеров обеих стран, что не могут добиться от украинской власти желаемого – сдачи национальных интересов.

"Очевидно, к сожалению, выводы истории (в т. ч. и обстоятельства и последствия обеих мировых войн) могут абсолютно не приниматься во внимание отдельными политическими деятелями – в тех случаях, когда речь идет об их собственных интересах, вопреки интересам соседнего государства, своей собственной страны да и вообще Европейского континента. Благодаря словам своего временного руководителя Венгрия, к сожалению - может идти в абсолютный разрез с позицией ведущих стран ЕС да и вообще цивилизованных стран – в отношении невозможности подыгрывании откровенному агрессору в нечестной игре, признании достижений Украины в реформировании в фактически военное время. Именно поэтому интересна реакция стран Евросоюза на такие очевидные, такие видимо личные заявления Премьера одной из новых стран-членов", - написала народный депутат.