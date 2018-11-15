Попытка заложить в бюджет недофинансирование ВСУ может привести к непоправимым последствиям для государства – Фриз

Член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз считает такую инициативу «управленческой близорукостью».

Народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз выразила поддержку обращению министра обороны Степана Полторака относительно необходимости финансирования сектора обороны в полном объеме согласно действующему Закону о национальной безопасности, а именно - на уровне 3% ВВП.

По мнению члена Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, Председателя парламентской делегации в ПА НАТО, никаких аргументов по уменьшению этого показателя в условиях военной агрессии Кремля против Украины не может быть воспринято.

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«Попытка заложить в бюджет недофинансирование ВСУ, надеюсь, это только управленческая близорукость, что не исключительно обусловлено избирательной турбулентностью 2019 года. К сожалению, недооценка рисков и угроз способна привести к непоправимым последствиям для государства», - пишет Фриз на своей странице в Facebook.

Также она считает целесообразным ставить вопрос об увеличении выплат военнослужащим, проходящих службу по контракту и имеющих дефицитные военно-учетные специальности.

«Кабмин должен прислушаться нуждам МО, ведь практику перераспределения средств оборонного бюджета на другие нужды мы уже имели к 2014 году. Результат - Крым и ОРДЛО. Итак, чтобы не ограничить географию управления улицей Грушевского, правительству следует внимательнее рассмотреть предложения МО, опирающихся на СОБ и Закон о нацбезопасности. Тот, кто не финансирует собственную армию, будет вскоре кормить чужую, - говорил Наполеон. Разве этого мы хотим, защищая суверенитет и независимость нашего государства пятый год?», - пишет Фриз.