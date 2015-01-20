Интерпол отказался объявлять Кузьмина в международный розыск (документ)

Интерпол отказался объявлять в международный розыск бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины и экс-замсекретаря СНБО Рената Кузьмина, сделавшего сенсационное заявление в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в котором прослеживается участие экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Об этом говорится в письме руководителя рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Василия Неволи, адресованном первому первому заместителю руководителя ГУБОП Евгению Малинко, текст которого оказался в распоряжении "Обозревателя".

"Офис по юридическим вопросам Генерального секретариата Интерпола пришел к выводу, что дело по подозрению Кузьмина Р.Р. имеет политический характер и подпадает под статью 3 Устава Интерпола", - говорится в документе.

По информации источников издания, уголовное производство в отношении Рената Кузьмина могло быть возбуждено в связи с последними заявлениями по делу Гонгадзе и фигурирующеме в нем Кучме, в частности, о том, что дело против экс-президента было закрыто за огромную взятку.

Напомним, в мае 2014 года Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины начало досудебное расследование по факту организации в 2010 году бывшим первым заместителем Генпрокурора Ренатом Кузьминым незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и подстрекательства судьи Печерского суда столицы к избранию ему меры пресечения в виде ареста.