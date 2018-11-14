Религиовед предрек Московскому патриархату "трагическое" будущее

Все элементы идентичности УПЦ МП будут разрушены с созданием новой церкви, считает эксперт.

После создания в Украине единой поместной православной церкви, УПЦ Московского патриархата превратится в расколотую маргинальную структуру и потеряет влияние, хотя и не прекратит своего существования.

Такое мнение высказал религиовед Андрей Юраш, передает «Обозреватель». Он считает, что все элементы идентичности УПЦ МП будут разрушены с созданием новой церкви.

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"В организационном плане УПЦ будет постепенно раскалываться, из нее будут все активнее выходить епископы и священнослужители, которые разделяют идеологию поместного украинского православия. Есть епископы, которые уже это задекларировали. Я убежден, что есть несколько десятков владык, которые при соответствующих обстоятельствах будут готовы большинством своего духовенства присоединиться к автокефальному движению", - заявил эксперт.

С другой стороны, прогнозирует Юраш, УПЦ МП как структура в единстве с Московским патриархатом сохранится.

"В этом никто не сомневается. Статистика говорит, что от 14% до 19% населения Украины являются сознательными сторонниками московской юрисдикции, и ей будут обеспечены все условия", - отметил он.

По словам религиоведа, "в глобальном измерении это будет трагично для самой УПЦ МП".

"Она будет маргинализироваться, уменьшаться, не занимать нишу самой многочисленной и самой влиятельной в православной среде единой канонической структуры, которую она занимала до этого времени. Все элементы ее идентичности с созданием поместной церкви будут разрушены. Она потеряет самодостаточное органическое единство, которым она гордилась 25 лет со времен Харьковского собора", - считает Юраш.