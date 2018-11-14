Все по закону: религиовед объяснил, как будут делить лавры и храмы после создания поместной церкви

Эксперт отметил, что проблема вокруг лавр и храмов "искусственно создается и подбрасывается в информационное пространство, чтобы иметь потенциальную конфликтную плоскость".

После создания в Украине единой поместной церкви вопрос принадлежности лавр, храмов и другого церковного имущества различных конфессий будет решаться в соответствии с законами Украины. Тема насильственного "передела" церковного имущества искусственно навязывается украинскому обществу.

Такое мнение высказал религиовед Андрей Юраш, передает «Обозреватель». По его словам, "с лаврами будет действовать закон".

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"Есть статья 8 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно этой статье, каждая религиозная организация должна самостоятельно подбирать подчинения того или иного центра в Украине или за ее пределами. Соответственно, каждая религиозная организация имеет права юридического лица. То есть, когда состоится определение юрисдикционной принадлежности каждой религиозной организации, будет ли это община, монастырь, церковная школа, епархиальное управление и тому подобное, это же юридическое лицо, которое определилось со своим подчинением, будет решать и нести ответственность за имущество, в частности за памятники", — пояснил Юраш.

"Если какой-то храм является памятником архитектуры, и он в пользовании, в собственности или в аренде какой-либо религиозной организации, то она и в дальнейшем будет о нем заботиться — или в структуре новой церкви, если решит к ней присоединиться, или в структуре Московского патриархата, если большинство членов этой религиозной организации захотят остаться в Московском патриархате", — добавил эксперт.

Религиовед также отметил, что проблема вокруг лавр и храмов "искусственно создается и подбрасывается в информационное пространство, чтобы иметь потенциальную конфликтную плоскость".