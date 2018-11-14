Взлом мессенджера и роскошная недвижимость в Турции: СМИ рассказали, почему Продан сбежал из страны

Бывший глава ГФС, как утверждается, приобрел элитные особняки в турецком Бодруме, потратив на это более 2 миллионов евро.

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан сбежал из страны в связи с тем, что првоохранители взломали его переписку в мессенджере и нашли там доказательства незаконного обогащения.

Читайте такжеХолодницкий прокомментировал выезд Продана из Украины: обещал появиться и не появлялся (видео)

Об этом в своем материале для «Цензора.НЕТ» пишет его главный редактор Юрий Бутусов.

«У чиновника было несколько телефонов, в том числе один - китайский, но меняя телефоны, он из-за неграмотности допустил ключевую ошибку - он не удалял мессенджеры после переустановки на новый телефон переписка старая сохранялась, и в своем "Телеграме", который скачала СБУ, Продан продолжал решать многие самые секретные вопросы», - отмечает автор.

В мессенджере, как утверждается, зафиксировано, кто и сколько взяток передает Продану.

Кроме того, переписка бывшего главы ГФС касается и тайной покупки им двух элитных особняков в Турции, в курортном городе Бодрум. Покупка осуществлялась через доверенных лиц.

Бутусов указывает, что ключевым доверенным звеном в "отмыве" коррупционных средств является Максим Павицкий - кум Продана, на которого оформлялась недвижимость.

Сама сделка, как утверждается, была оформлена через посредника - одесского бизнесмена Виталия Астахова.

"Самый дорогой комплекс в Турции "Мандарин", там у принцев Катара дома" – приводит Бутусов слова Павицкого о двух виллах.

Как отмечает автор, по переписке понятно, что предложение купить оба дома Продану сделал Астахов, смотрел виллы Павицкий. Сам Продан на осмотр своего имущества изначально не выезжал.

Данную недвижимость бывший руководитель ГФС, как отмечается, не внес в свою декларацию, которую заполнял как госслужащий. На два турецких особняка Продан, по словам Бутусова, потратил 2,4 миллиона евро.

«Продана планировалось арестовать прямо на заседении Кабмина 11 июля. Но его покровитель премьер-министр Гройсман сказал, что Продан уйдет сам с должности, и что не стоит раскачивать власть перед выборами. Поэтому Продан ушел, и его дело передали в САП, которая готовит подозрение и действует быстрыми темпами, что не могло не обеспокоить Продана - с такими доказательствами ему не удастся отвертеться, - отмечается в материале.

Автор указывает на политическую подоплеку дела Продана – оно возникло сразу, как его покровитель премьер Гройсман 21 июня принял решение о допуске в таможенные зоны для борьбы с контрабандой подразделений Нацполиции. Ранее это была сфера исключительных полномочий СБУ.

«Гройсман вмешался в деятельность главка "К", по сути сыграл против президента Порошенко в пользу министра МВД Арсена Авакова, и ответный удар оказался сокрушительным. Это показывает, что компромат на Продана был уже давно подготовлен, но пока он был послушным, его терпели, но как только Гройсман себе позволил самостоятельные действия - дело получило ход. Дело Продана на самом деле прямо ведет к Гройсману и бьет по перспективам его самостоятельной политической карьеры, о которой Гройсман мечтал», - заключает Бутусов.

Ранее сообщалось, что бывшего исполняющего обязанности председателя ГФС Мирослава Продана вызывают на четверг, 15 ноября, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Мирослав Продан, в свою очередь, заявил, что находится в немецкой клинике, на этой неделе у него назначена плановая операция.

«Я уехал из Украины еще 8 дней назад, нахожусь в Германии. Выехал на автомобиле на совершенно законных основаниях. После лечения вернусь в Украину. Четыре с половиной месяца обращался к САП и ГПУ с предложением прийти и дать пояснения. Мне ни разу не ответили. Повестку прислали уже после того, как я уехал. Выписали повестку задним числом. Подозреваю, сделали это специально», - прокомментировал он.

В то же время, журналист Евгений Плинский заявил, что на самом деле Продан сбежал из Украины в Молдову. В подтверждение он опубликовал соответствующий документ. «Публикую документ согласно которому Мирослав Продан 5 ноября в 06.20 минут покинул территорию Украины на молдавском автомобиле через п/п "Могилев-Подольский" и направился в Кишинев. В тот же день, в 14.04 отбыл из Кишинева на самолете в Варшаву. Интересно что этот маршрут совсем не "вяжется" с его заявлением о том, что он находится на лечении в Германии», – говорится в сообщении Плинского в Facebook.

Журналист отметил, что дорога из Винницы до Кишинева – 500-550 км с прохождением границы и разбитыми дорогами. До Киева - 260 км, откуда гораздо удобнее вылететь в Германию.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о персональных претензиях к Продану за то, что его подчиненные пропускают контрабанду. Также Луценко рассказал о давлении на правоохранительные органы со стороны ГФС во время расследований преступлений на таможнях.